В Калининграде на рынке "Сельма" выгорели палатки на площади 600 квадратных метров

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:49:03+03:00

Возникший пожар два часа тушили 115 человек, в результате обошлось без пострадавших

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Для ликвидации пожара на рынке «Сельма», произошедшего 5 января, потребовалось 115 человек личного состава и 24 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, возгорание произошло в 16:23, в одной из торговых палаток, расположенных на открытой площадке по улице генерала Челнокова, 11. По имеющейся информации, предположительной причиной могло стать короткое замыкание в электрическом чайнике, включенном в сеть.

Вспыхнувшее пламя перекинулось на другие павильоны, и в итоге общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Тушение пожара осуществлялось по повышенному рангу №2. К счастью, обошлось без пострадавших людей. К 18:29 пожар был ликвидирован.