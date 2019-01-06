2019-01-06T11:21:58+03:00
Происшествия

В Калининграде расследуется убийство 47-летнего мужчины

Тело человека с признаками насильственной смерти обнаружили на съемной квартире
Игорь ОРЕХОВ
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Управлением СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего жителя Калининграда. Тело мужчины было обнаружено 4 января на съемной квартире в Ленинградском районе города.

- Обстоятельства происшествия дали следствию основания полагать, что смерть человека имеет насильственный характер, - прокомментировала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

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