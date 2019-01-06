Под Калининградом продавщица присвоила 168 тысяч рублей

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:20:27+03:00

В конце рабочего дня женщина забирала деньги из кассы и тратила их на личные нужды

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В Гусевае владелец одного из местных салонов сотовой связи, проводя ревизию своей бухгалтерии, обнаружил недостачу в сумме 168 тысяч рублей.

Приглашенные бизнесменом в качестве консультантов участковые уполномоченные полиции подробно опросили персонал магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате, как и можно было предпложить, выяснилось, что деньги присвоила одна из продавщиц. Будучи задержанной, 26-летняя девица созналась, что в конце рабочего дня попросту выгребала из кассы наличные и тратила их в дальнейшем на собственные нужды.

Что ж, в ближайшее время личные потребности молодой женщины будут удовлетворяться, в основом, за счет казны. По статье УК РФ "Присвоение с причинением значительного ущерба" подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.