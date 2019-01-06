2019-01-06T13:20:27+03:00
Происшествия

Под Калининградом продавщица присвоила 168 тысяч рублей

В конце рабочего дня женщина забирала деньги из кассы и тратила их на личные нужды
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гусевае владелец одного из местных салонов сотовой связи, проводя ревизию своей бухгалтерии, обнаружил недостачу в сумме 168 тысяч рублей.

Приглашенные бизнесменом в качестве консультантов участковые уполномоченные полиции подробно опросили персонал магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате, как и можно было предпложить, выяснилось, что деньги присвоила одна из продавщиц. Будучи задержанной, 26-летняя девица созналась, что в конце рабочего дня попросту выгребала из кассы наличные и тратила их в дальнейшем на собственные нужды.

Что ж, в ближайшее время личные потребности молодой женщины будут удовлетворяться, в основом, за счет казны. По статье УК РФ "Присвоение с причинением значительного ущерба" подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде расследуется убийство 47-летнего мужчины
В Калининграде на рынке "Сельма" выгорели палатки на площади 600 квадратных метров
В Светлом полиция разыскивает 13-летнюю школьницу
Калининградский "Локомотив" одержал победу в Краснодаре и сохранил лидерство в чемпионате
СМИ: 8 января Калининград посетит Владимир Путин
В Калининграде горит рынок Сельма
В Калининграде и Советске сбили пенсионеров на "зебре"
Калининград занял 44-е место в рейтинге лучших городов для проживания
В порту Пионерского, где затонули два судна, установят боновые заграждения
В Гурьевском районе 23-летний рецидивист украл у пенсионерки кролика
В Светлом неизвестные сбили, а затем расстреляли бродячую собаку
На улице Комсомольской в Калининграде сбили двух пенсионерок
В Полесске сбили 35-летнего велосипедиста
Под Гвардейском в ДТП пострадал 2-летний ребенок
В подвале жилого дома в Калининграде нашли тело мужчины
Эксперт БФУ им. Канта: Разрушение променада в Светлогорске — это недоработка при проектировании
В Калининградской области водитель «Шкоды» сбил 55-летнего пешехода
Под Калининградом у посетителя бара из кармана брюк похитили 7 тысяч рублей
При пожаре на улице Карташова пострадал калининградец
В Калининграде пьяный водитель «Фиата» врезался в «Хёндэ»
Калининградских перевозчиков отходов будут штрафовать за захламенные мусорные площадки
В порту Пионерского затонуло второе судно – яхта «Мамба»
Эксперты: Угрозы полного разрушения променада в Светлогорске нет
В полиции сообщили подробности ДТП в Балтийске, где «Киа» врезалась в дом
Из-за обрушения променада в Светлогорске переселили постояльцев пятизвездочного отеля