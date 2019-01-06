Под Калининградом два автомобиля врезались в три придорожных дерева

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:43:50+03:00

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За субботу, 5 января в Калининградской области было зафиксировано два наезда автомобилей на придорожные деревья.

Около девяти часов утра в Гурьевском район, на трассе между поселками Пирогово и Рожково 21-летняя автоледи на "Мерседесе" выбрала явно небезопасный режим движения с учетом сложной дорожной обстановки. Утратив контроль над своим транспортным средством, девушка на полном ходу врезлась в дерево справа по ходу движения.

В начале третьего часа дня на шоссе Люблино - Черепаново в Светловском городском округе в аналогичной ситуации оказался 59-летний водитель "КИА Сид". Только он сумел поочередно таранить сразу два дерева, остановившись лишь в кювете.

К счастью, в обоих ДТП для автолюбителей все ограничилось телесными повреждениями.