2019-01-06T14:43:50+03:00
Происшествия

Под Калининградом два автомобиля врезались в три придорожных дерева

Водители обоих транспортных средств отделались телесными повреждениями
Игорь ОРЕХОВ
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Причиной ДТП стало превышение скорости в условиях сложной дорожной обстановки.Причиной ДТП стало превышение скорости в условиях сложной дорожной обстановки.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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За субботу, 5 января в Калининградской области было зафиксировано два наезда автомобилей на придорожные деревья.

Около девяти часов утра в Гурьевском район, на трассе между поселками Пирогово и Рожково 21-летняя автоледи на "Мерседесе" выбрала явно небезопасный режим движения с учетом сложной дорожной обстановки. Утратив контроль над своим транспортным средством, девушка на полном ходу врезлась в дерево справа по ходу движения.

В начале третьего часа дня на шоссе Люблино - Черепаново в Светловском городском округе в аналогичной ситуации оказался 59-летний водитель "КИА Сид". Только он сумел поочередно таранить сразу два дерева, остановившись лишь в кювете.

К счастью, в обоих ДТП для автолюбителей все ограничилось телесными повреждениями.

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