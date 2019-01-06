Калининградец уничтожил личные документы своей сожительницы

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:51:49+03:00

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В Калининграде 45-летняя жительница города обратилась в полицию с жалобой на своего 39-летнего сожителя. Мужчина в ходе семейной ссоры серьезно повредил несколько важных документов своей подруги.

Поначалу все ограничивалось словесной препалкой. Но затем выведенный из себя горожанин схватил ножницы и принялся кромсать ими сначала гражданский, а затем заграничный паспорта своей подруги. Этого ему, однако, показалось мало, и на куски были также разрезаны свидетельство о рождении и трудовая книжка женщины.

По факту повреждения документов возбуждено уголовое дело. Калининградцу грозит год лишения свободы.