Спасших двух человек в новогоднюю ночь калининградских полицейских поощрят по службе
Заместитель начальника УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев заявил о том, что руководство правоохранительного ведомства намерено поощрить по службе двух офицеров полиции, которые в новогоднюю ночь спасли из загоревшегося автомобиля водителя и его пассажирку.
"Ауди" под управлением пьяного калининградца на скорости свыше 100 км/ч врезалась в служебный автомобиль дорожно-патрульной службы, припаркованный на обочине трассы Калининград - Нестеров. После столкновения иномарка загорелась.
Инспекторы ДПС ГИБДД - лейтенант полиции Никита Делов и капитан полиции Евгений Скороваров, несмотря на то, что сами получили травмы, смогли быстро вытащить из салона горевшей машины находившихся там мужчину и женщину, затем тушили пжар и оказывали пострадавшим первую помощь.
В настощее время мужественные полицейские проходят курс лечения.