Спасших двух человек в новогоднюю ночь калининградских полицейских поощрят по службе

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:59:26+03:00

В припаркованный у обочины автомобиль дорожно-патрульной службы врезался пьяный на "Ауди"

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Заместитель начальника УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев заявил о том, что руководство правоохранительного ведомства намерено поощрить по службе двух офицеров полиции, которые в новогоднюю ночь спасли из загоревшегося автомобиля водителя и его пассажирку.

"Ауди" под управлением пьяного калининградца на скорости свыше 100 км/ч врезалась в служебный автомобиль дорожно-патрульной службы, припаркованный на обочине трассы Калининград - Нестеров. После столкновения иномарка загорелась.

Инспекторы ДПС ГИБДД - лейтенант полиции Никита Делов и капитан полиции Евгений Скороваров, несмотря на то, что сами получили травмы, смогли быстро вытащить из салона горевшей машины находившихся там мужчину и женщину, затем тушили пжар и оказывали пострадавшим первую помощь.

В настощее время мужественные полицейские проходят курс лечения.