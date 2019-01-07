Мэр Калининграда: Мусор вывозится в соответствии с графиком

7 Янв. 2019 2019-01-07T00:48:21+03:00

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В Калининграде преодолена сложная ситуация переходного периода с вывозом мусора. Об этом сообщил мэр Алексей Силанов, проехав по всем районам города, пишет пресс-служба мэрии.

- По всем адресам, откуда поступали жалобы, нарушений нет. Контейнеры очищаются по мере их заполнения. Единственная проблемная точка – на ул. Орудийной. Небольшая контейнерная площадка завалена отходами, - сказал Алексей Силанов.

Как отметил глава города, объемов установленных контейнеров явно не хватает для такого микрорайона с интенсивной застройкой, и эту проблему необходимо решить.

- Вчера поступило только шесть обращений по поводу переполненных контейнеров. С утра были приняты меры, и сегодня, как мы видим, всё приведено в норму, мусор вывозится в соответствии с графиком. Сейчас в полной схеме ситуация отработается, и проблем не будет, - заявил Алексей Силанов.