На Летнем озере в Калининграде работы проводятся в две смены

7 Янв. 2019 2019-01-07T00:57:24+03:00

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В Калининграде продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории озера Летнее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Самые масштабные задачи были выполнены еще до наступления холодов. Сооружены мосты и тротуары, оборудованы детские и спортивные площадки, территория для выгула собак, выделены зелёные зоны, где уже высажены растения и появились элементы ландшафтного дизайна, смонтированы опоры и подключено освещение.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас идут интенсивные работы по возведению берегозащитных сооружений, планировке и замощению приозерной территории. На объекте более 50 специалистов трудятся в 2 смены – с утра и до позднего вечера, задействованы 6 единиц техники – погрузчики, экскаваторы, самосвалы.

- Обязательства, которые взял на себя подрядчик, будут выполнены, - отметил глава Калининграда Алексей Силанов. - Идет поставка оборудования. После 9 января начнутся активные работы по бетонированию территории. В ходе строительства возникали определённые сложности, связанные с заменой водопроводной сети, питающей Центральную городскую больницу, с кабельными сетями, и поэтому приходилось вносить в проект коррективы. Но субподрядчики слаженно отработали и проблем, чтобы организованно завершить работы, я не вижу. Достаточно активную позицию заняли жители этого микрорайона, они контролируют качество и для нас это очень важно.