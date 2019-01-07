В Багратионовском районе ночью горел дом на пять семей
К счастью, с возгоранием быстро справились
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 7 января пожар случился в поселке Нивенское Багратионовского городского округа. В 02.03 поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит жилой дом.
На место незамедлительно выехали пожарные расчеты из близлежащей части.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном жилом доме на пять семей между вторым и третьим этажами горела сажа в дымоходе.
Площадь пожара составила около двух квадратных метров. К счастью, с возгоранием быстро справились, о пострадавших не сообщается.