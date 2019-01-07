В Багратионовском районе ночью горел дом на пять семей

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:45:45+03:00

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В ночь на понедельник 7 января пожар случился в поселке Нивенское Багратионовского городского округа. В 02.03 поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожной горит жилой дом.

На место незамедлительно выехали пожарные расчеты из близлежащей части.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном жилом доме на пять семей между вторым и третьим этажами горела сажа в дымоходе.

Площадь пожара составила около двух квадратных метров. К счастью, с возгоранием быстро справились, о пострадавших не сообщается.