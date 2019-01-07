Физкультурные комплексы Светлогорска, Советска и Гусева в праздничные дни можно посетить бесплатно

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:49:58+03:00

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В Калининградской области продолжаются новогодние каникулы. Однако, спортивные учреждения города и области уже работают и принимают соревнования.

Так, манеж спорткомплекса "Юность" 9 и 10 января соберет лучших юношей и девушек калининградской лёгкой атлетики в возрасте до 18 лет.

А с 8 по 11 января в школе №21 проведут региональный этап всероссийского проекта "мини-футбол в школу" (Калининград, ул. Бассейная, 40).

Как сообщает министерство спорта региона, в праздничные дни запланировано свободное посещение ледовых арен в муниципалитетах — в физкультурно-оздоровительных комплексах Светлогорска, Советска и Гусева жители и гости этих городов смогут покататься на коньках в установленные часы. Подробности по телефонам: +7 40153 2 08 08, +7 40161 3 25 50, +7 40123 6 22 24 соответственно.

В минспорта напоминают о том, что с 18 по 21 января на базе Дворца спорта «Янтарный» в Калининграде впервые пройдет чемпионат России по греко-римской борьбе, а в эти же дни на льду ФОКа в Гусеве состоится этап европейского EVO-Cup по шорт-треку.