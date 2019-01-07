В калининградском общежитии студент-первокурсник обокрал соседа
Парню грозит до 6 лет заключения
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В полицию Калининграда обратился 22-летний студент, сообщив, что из его комнаты общежития на улице Горького пропали 10 тысяч рублей.
Стражи порядка вычислили подозреваемого – им оказался 18-летний студент-первокурсник.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что он проник в комнату потерпевшего через незапертую дверь и похитил из кошелька наличность. Причем часть денег парень уже успел потратить на собственные нужды.
В отношении первокурсника следователи возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.