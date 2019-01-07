2019-01-07T15:57:06+03:00
Происшествия

В ДТП на ул. Железнодорожной в Калининграде пострадал 80-летний мужчина

Пенсионер находился за рулем автомобиля «Фольксваген»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшее воскресенье 6 января в Калининграде случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

Днем на улице Железнодорожной 80-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при разворачивался и допустил столкновение с автомобилем «Хонда».

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травмы.

Кроме того, дорожные полицейские сообщают, что за сутки были задержаны 15 нетрезвых водителей.

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