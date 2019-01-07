Стала известна программа визита Владимира Путина в Калининград

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:12:15+03:00

Он, в частности, посетит подземное хранилища газа

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Президент России Владимир Путин 8 января прилетит в Калининград и посетит, в частности, подземное газохранилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Программой предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа - первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

В тот же день Владимир Путин проведет совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов. Планируется обсудить с участием членов правительства, деятелей культуры и искусства, какими эти центры должны быть и как они будут функционировать.

Напомним, о визите Путина в Калининград стало известно на прошлой неделе.

Последний раз президент страны прилетал в Калининград весной прошлого года.