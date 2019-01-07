Стала известна программа визита Владимира Путина в Калининград
Президент России Владимир Путин 8 января прилетит в Калининград и посетит, в частности, подземное газохранилище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Программой предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа - первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.
В тот же день Владимир Путин проведет совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов. Планируется обсудить с участием членов правительства, деятелей культуры и искусства, какими эти центры должны быть и как они будут функционировать.
Напомним, о визите Путина в Калининград стало известно на прошлой неделе.
Последний раз президент страны прилетал в Калининград весной прошлого года.