В Центральном районе Калининграда горел строящийся дом
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник 7 января днем по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда.
На часах было 16.33, когда поступило сообщение о том, что на улице Лазурной горит дом.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном жилом строящемся доме сгорела кровля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, прежде чем его потушили.
О пострадавших не сообщается.