В Центральном районе Калининграда горел строящийся дом

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:25:03+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В минувший понедельник 7 января днем по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда.

На часах было 16.33, когда поступило сообщение о том, что на улице Лазурной горит дом.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном жилом строящемся доме сгорела кровля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.