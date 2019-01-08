2019-01-08T09:25:03+03:00
Происшествия

В Центральном районе Калининграда горел строящийся дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник 7 января днем по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда.

На часах было 16.33, когда поступило сообщение о том, что на улице Лазурной горит дом.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном жилом строящемся доме сгорела кровля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.

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