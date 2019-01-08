Во Взморье сбили 74-летнего пешехода
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В минувший понедельник 7 января в поселке Взморье сбили человека. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской. 74-летний пешеход попал под колеса автомобиля марки «Шкода Рапид», за рулем которого находился 23-летний водитель.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
По словам очевидцев, пешеход внезапно начал движение, не убедившись в том, что автомобиль остановился.
Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.