2019-01-08T11:34:05+03:00
Общество

В Гвардейском районе ГИБДД и военная полиция проверят водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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На территории Гвардейского района сотрудники ГИБДД и военной полиции проводят профилактическое мероприятие «Проверка на трезвость». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- При проведении мероприятия инспекторы ДПС будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, - сообщили в полиции.

В УМВД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

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