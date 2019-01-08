В Гвардейском районе ГИБДД и военная полиция проверят водителей на трезвость
На территории Гвардейского района сотрудники ГИБДД и военной полиции проводят профилактическое мероприятие «Проверка на трезвость». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
- При проведении мероприятия инспекторы ДПС будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, - сообщили в полиции.
В УМВД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.