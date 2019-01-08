В отделах полиции Калининграда сформируют общественные советы

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:52:31+03:00

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В Калининграде начинается формирование общественных советов при районных отделах полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Общественные советы будут сформированы при ОМВД по Ленинградскому району, Центральному району и Московскому району.

- Персональные составы общественных советов формируются руководителями отделов полиции на основе предложений граждан, общественных объединений и организаций, - отметили в пресс-службе полиции.

Желающие войти в состав общественных советов должны направить заявление о приеме в состав Общественного совета, автобиографию, анкету и согласие на обработку персональных данных. Предложения принимаются до 8 в отделении информации и общественных связей УМВД России по Калининградской области по адресу: 236022, город Калининград, Советский проспект, 7, телефон +7 (4012) 551-850, e-mail: pr39mvd@mail.ru.