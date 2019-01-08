Пострадавшая от нападения собаки калининградка отсудила свыше 100 тысяч рублей
Жительница Правдинска, пострадавшая от нападения собаки, отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года на улице Кутузова в Правдинске. Женщина гуляла со своей таксой, когда на них напала собака породы амстафф без поводка и намордника.
Женщина пыталась защитить своего питомца, но амстафф сбил ее с ног и укусил за левую руку. В результате нападения пострадала и ее собака, которой в дальнейшем потребовалось лечение.
Правдинский районный суд взыскал с владельцев собаки компенсацию морального вреда в размере 90000 рублей, материальный ущерб – 4630 рублей, судебные расходы – по 4150 рублей с каждого.