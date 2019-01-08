В Черняховске мужчина зарезал сожительницу строительным ножом

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:18:28+03:00

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Жителя Черняховска будут судить за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Убийство произошло в августе прошлого года в квартире на улице 4-й пер. Победы в Черняховске. Во время ссоры мужчина схватил строительный нож и всадил его в грудь сожительницы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Действия горожанина были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу.