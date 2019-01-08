Силанов пообещал решить вопрос с вывозом крупногабаритного мусора с контейнерных площадок

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:10:09+03:00

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В Калининграде в ближайшее время решат вопрос с вывозом крупногабаритного мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов.

- Единственный вопрос, который требует решения - вывоз крупногабаритного мусора, который складируется на площадках. Это – мебель, старая бытовая техника, строительные отходы. Перевозчики сейчас заняты организацией работ по своевременной уборке контейнеров, но постепенно эти груды с контейнерных площадок будут исчезать, - сказал глава города.

Силанов добавил, что также еще предстоит решить вопрос с централизованным вывозом на утилизацию автомобильных шин.

- Свозить в специализированные фирмы для переработки их будут, по всей видимости, через МП «Чистота». И конечно, будем следить за содержанием в надлежащем состоянии контейнерных площадок, - заявил глава Калининграда.