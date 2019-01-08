Компания Юрия Лужкова начала поставлять калининградскую гречку в Москву

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:18:10+03:00

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Агрокомплекс «Веедерн» бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова начал поставки калининградской гречки в столицу. Об этом Лужков сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

- Готовим крупные поставки нашей гречки в столицу - уже расфасовали, вся идет под нашей маркой «Медовые лужки». Прямо вот на пакетах будет наша эмблема, - сказал Лужков.

Он отметил, что цена на калининградскую гречку будет «конкурентной». Всего комплекс Лужкова планирует отправить не меньше 200 тонн гречки.