2019-01-08T13:18:10+03:00
Общество

Компания Юрия Лужкова начала поставлять калининградскую гречку в Москву

Виктор Сергеев
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Юрий Лужков.Юрий Лужков.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Агрокомплекс «Веедерн» бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова начал поставки калининградской гречки в столицу. Об этом Лужков сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

- Готовим крупные поставки нашей гречки в столицу - уже расфасовали, вся идет под нашей маркой «Медовые лужки». Прямо вот на пакетах будет наша эмблема, - сказал Лужков.

Он отметил, что цена на калининградскую гречку будет «конкурентной». Всего комплекс Лужкова планирует отправить не меньше 200 тонн гречки.

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