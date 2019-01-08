В Нестеровском районе в ДТП погибла водитель «Ауди»
Легковушка врезалась в дерево
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Нестеровском районе в ночь на вторник,8 января, произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла около 3 часов ночи на автодороге Кутузово-Нестеров-Чистые Пруды. По предварительной информации, 35-летняя водитель «Ауди» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции по Нестеровскому району, инспекторы ГИБДД, проводится проверка.