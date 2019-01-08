Самолет из Петербурга не смог приземлиться в Калининграде из-за снежных заносов

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:19:22+03:00

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Во вторник, 8 января, самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог приземлиться в аэропорту в "Храброво" из-за неочищенной от снега взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке директор "Школы будущего" Алексей Голубицкий.

"Вылетел из Петербурга в Калининград, - написал Голубицкий. - Долетели, покружили, сказали, что выпало невероятное количество снега и его не успели убрать. Пилот решил в сугробы не сажать, а лететь на запасной аэропорт".

Запасным аэродромом оказался... Санкт-Петербург. Прибытие борта ожидается в 13.40 по калининградскому времени.