2019-01-08T14:35:19+03:00
Экономика

Владимир Путин открыл терминал на Калининградском подземном хранилище газа

Кирилл Алексеев
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Во вторник, 8 января, Президент России Владимир Путин принял участие в запуске терминала по приему газа на Калининградском подземном хранилище газа, расположенном возле поселка Романово.

Как сообщает агентство ТАСС, Калининградское подземное хранилище газа - это герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли, для хранения объемов сжиженного природного газа. Оно построено с целью обеспечения энергетической безопасности Калининградской области.

- Уникальное подземное хранилище газа позволит обеспечить стабильные поставки газа в осенне-зимний период, - цитирует президента издание "Клопс.Ru".

Во время визита в Калининград Владимир Путин также примет участие в совещании по поводу создания музейных комплексов в ряде городов России.

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