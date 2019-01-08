В 2018 году корабли Балтфлота совершили 10 дальних походов

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:10:47+03:00

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В прошлом году отряды кораблей и судов Балтийского флота провели 10 дальних походов.Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа.

В течение 2018 года отряды кораблей Балтийского флота побывали в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном и Красных морях, совершили более десятка неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Мальты, Кипра, Джибути, Судана, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, Шри – Ланки, Сирийской Арабской Республики и других стран.

Кроме этого, в 2018 году моряки-балтийцы завоевали семь призов главнокомандующего Военно-Морским Флотом по различным видам подготовки.