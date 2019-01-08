В Калининграде состоится кадетский бал «Отчизны верные сыны»
Изменить размер текста:
В среду, 9 января, в Калининграде состоится кадетский бал «Отчизны верные сыны». В нем примут участие более четырехсот танцевальных пар со всей Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего запланировано четыре танцевальных отделения, которые начнутся с полонеза и завершатся вальсом. Бал пройдет в дворце спорта «Янтарный», начало в 12 часов.
Отметим, что для школьников кадетский бал – первый этап военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов. Он проходит в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.