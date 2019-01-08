2019-01-08T16:23:15+03:00
Происшествия

Загрязнение или лёд: в центре Калининграда в Преголе дрейфуют пятна бледно-зеленого цвета

Калининградцы гадают, что за непонятные пятна появились в реке
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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..Фото: Юрий ДМИТРИЕВ
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Калининградцы заметили, как в Преголе в центре города появилась странная субстанция бледно-зеленого цвета. Снимки загрязнения напротив Кафедрального собора выложил в Фейсбуке фотограф Юрий Дмитриев. Калининградец Денис Оснач опубликовал фотографии загрязнения акватории Преголи возле музея Мирового океана.

Происхождение "жижи" пока непонятно, есть предположение, что эти пятна принесло течением с востока области. По словам руководителя экологической организации "Зеленый фронт" Олега Иванова, подобное явление наблюдается каждый год, предположительно, это отходы одного из калининградских предприятий.

- Похоже на отходы ЦБК, но дело в том, что целлюлозно-бумажные комбинаты сейчас не работают, - сказал Иванов.

Пленка возле музея Мирового океана. Фото Дениса Оснача. Фото: Facebook

Пленка возле музея Мирового океана. Фото Дениса Оснача.Фото: Facebook

Впрочем, есть и другая версия. Как сообщили "КП" в музее Мирового океана, "таинственной пленкой" может оказаться обыкновенная шуга - то есть лед на ранней стадии образования. Тем более, что в районе поселка Прегольский (это ближе к заливу) таких пятен наблюдается много.

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