С 9 января в Калининград из Гурьевска начинает ходить дополнительный поезд
Накануне Нового года в региональном министерстве развития инфраструктуры сообщили о завершении голосования по определению наиболее удобного времени отправления рельсобуса из Гурьевска в Калининград.
- В одном варианте было отражено действующее расписание, а во втором предлагалось убрать поезд на 6.55 из Гурьевска и добавить на 9.22, - сообщил заместитель министра развития инфраструктуры Владимир Жовтун. - Поскольку оба предложения набрали практически одинаковое количество голосов, было принято компромиссное решение – оставить поезд в 6.55 и, согласно предложенному железной дорогой расписанию, добавить в 9.25.
- Все эти меры приняты в рамках исполнения поручения губернатора по минимизации неудобств для жителей Гурьевского городского округа в связи с проведением реконструкции улицы Шатурской, - добавил Жовтун.
Претерпит изменения и вечернее расписание. Из областного центра в Гурьевск будут ходить поезда в 17.15, 18.20 и в 19.15.
ВАЖНО!
С расписанием движения пригородных поездов (с учетом оперативных изменений) можно ознакомиться с помощью поисковой формы «Расписание поездов» на сайте АО «КППК».