2019-01-08T16:33:58+03:00
Общество

С 9 января в Калининград из Гурьевска начинает ходить дополнительный поезд

Надежда РЖЕВСКАЯ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Накануне Нового года в региональном министерстве развития инфраструктуры сообщили о завершении голосования по определению наиболее удобного времени отправления рельсобуса из Гурьевска в Калининград.

- В одном варианте было отражено действующее расписание, а во втором предлагалось убрать поезд на 6.55 из Гурьевска и добавить на 9.22, - сообщил заместитель министра развития инфраструктуры Владимир Жовтун. - Поскольку оба предложения набрали практически одинаковое количество голосов, было принято компромиссное решение – оставить поезд в 6.55 и, согласно предложенному железной дорогой расписанию, добавить в 9.25.

- Все эти меры приняты в рамках исполнения поручения губернатора по минимизации неудобств для жителей Гурьевского городского округа в связи с проведением реконструкции улицы Шатурской, - добавил Жовтун.

Претерпит изменения и вечернее расписание. Из областного центра в Гурьевск будут ходить поезда в 17.15, 18.20 и в 19.15.

ВАЖНО!

С расписанием движения пригородных поездов (с учетом оперативных изменений) можно ознакомиться с помощью поисковой формы «Расписание поездов» на сайте АО «КППК».

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