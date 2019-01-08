В центре Калининграда автомобиль врезался в столб: пострадал 4-летний ребенок

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:33:30+03:00

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Во вторник в центре Калининграда произошло ДТП в котором пострадал ребенок. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на Ленинском проспекте. Водитель "Хендая" при съезде с эстакадного моста при повороте направо не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате аварии травмы получил 4-летний ребенок, который находился в детском кресле.