В центре Калининграда автомобиль врезался в столб: пострадал 4-летний ребенок
Авария произошла на Ленинском проспекте
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Во вторник в центре Калининграда произошло ДТП в котором пострадал ребенок. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на Ленинском проспекте. Водитель "Хендая" при съезде с эстакадного моста при повороте направо не справился с управлением и врезался в световую опору.
В результате аварии травмы получил 4-летний ребенок, который находился в детском кресле.