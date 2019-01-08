2019-01-08T19:38:08+03:00
Происшествия

Под Гвардейском "Ниссан" таранил "Митсубиси", есть пострадавший

Виктор Сергеев
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В Гвардейском районе во вторник днем произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на автодороге Калининград-Гвардейск. Водитель "Ниссана" превысил скорость и на скольской дороге не справился с управлением и выехал на встречку, где как раз ехал "Митсубиси".

В результате аварии пострадал виновник происшествия, с травмами его доставили в больницу.

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