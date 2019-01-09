2019-01-09T10:29:11+03:00
Происшествия

В Калининградской области за сутки пожарные пять раз выезжали на тушение горящего мусора

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области после праздников хватает работы у пожарных. Только за один день 8 января сотрудники МЧС несколько раз выезжали на тушение горящего мусора.

Так, на открытой площадке горели бытовые отходы на площади 12 квадратных метров в переулке Майском в Калининграде.

Аналогичный пожар случился на улице Советской в городе Черняховске. Там площадь возгорания составила 7 квадратов.

Тем же вечером бытовые отходы горели на улице Лужской и на улице Осенней в Центральном районе Калининграда.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уже в ночь на 9 января пожарные выезжали по тревоге на улицу Товарную в Московском районе города Калининграда.

На часах было 02.07, когда поступило сообщение о горящем мусоре. Бытовые отходы полыхали на площади 15 квадратных метров.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Накануне глава города провел выездное совещание по вопросу вывоза мусора в Калининграде. В частности, Алексей Силанов пообещал решить вопрос с вывозом крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.

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