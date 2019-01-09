2019-01-09T10:23:55+03:00
Общество

В Калининградской области разыскивают 15-летнюю школьницу, которая ушла гулять и не вернулась

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининградской области разыскивает 15-летнюю Консуэллу Полякову, которая 7 января около 14.50 ушла гулять из дома своей подружки в Черняховске и не вернулась.

На вид 15-17 лет. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области, девушка может находиться в районе торгового центра «Акрополь» в Калининграде, либо по месту жительства в городе Полесске.

Консуэлла была одета в черную болоньевую куртку на пуху до колен, трикотажное платье кораллового цвета, черные кожаные сапоги.

Если Вы знаете местонахождение разыскиваемой просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (40141) 3-25-88, 7-93-02, 7-93-03, либо 02, 102.

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