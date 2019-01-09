В аэропорту «Храброво» при движении провалилась ступень эскалатора

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:56:31+03:00

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В калининградском аэропорту «Храброво» при движении провалилась ступень эскалатора. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел утром во вторник, 8 января. На эскалаторе в это время находились люди.

- По счастливой случайности мужчина стоял на ступень выше и успел быстро подняться наверх, а девушка стояла на пару ступеней ниже, и после обрушения, когда произошла остановка, сбежала вниз. В час пик, или при наличии человека именно на этой ступени, вряд ли бы всё закончилось так хорошо, - рассказал один из очевидцев происшествия.

Он отметил, что работники аэропорта просили «не фотографировать наш новый, красивый и очень дорогой аэропорт».