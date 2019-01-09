В аэропорту «Храброво» при движении провалилась ступень эскалатора
В калининградском аэропорту «Храброво» при движении провалилась ступень эскалатора. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел утром во вторник, 8 января. На эскалаторе в это время находились люди.
- По счастливой случайности мужчина стоял на ступень выше и успел быстро подняться наверх, а девушка стояла на пару ступеней ниже, и после обрушения, когда произошла остановка, сбежала вниз. В час пик, или при наличии человека именно на этой ступени, вряд ли бы всё закончилось так хорошо, - рассказал один из очевидцев происшествия.
Он отметил, что работники аэропорта просили «не фотографировать наш новый, красивый и очень дорогой аэропорт».