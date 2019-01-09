«Там океан воды»: В Калининграде затопило улицу Петрозаводскую

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:02:00+03:00

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На улице Петрозаводской в Калининграде образовалась огромная лужа, из-за которой невозможно двигаться по проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

- Там океан воды с берегами, на которые люди не могут заехать и добраться до работы, - написал один из очевидцев.

Сообщается, что глубина лужи составляет не менее 40 сантиметров.