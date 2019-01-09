2019-01-09T11:05:33+03:00
Общество

В Черняховске ограбили магазин одежды

Виктор Сергеев
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В Черняховске ограбили магазин одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Тольятти. Неизвестный зашел в магазин и похитил мужскую одежду.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили продавца и свидетелей происшествия.

- По предварительным данным полиции, злоумышленник воспользовался занятостью продавца и похитил с вешалки, расположенной на двери торгового павильона, 7 мужских штанов после чего скрылся. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Похищенное имущество мужчина успел сбыть, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На грабителя завели уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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