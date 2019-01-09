Пьяный калининградец угнал маршрутку
В Калининграде пьяный пассажир угнал маршрутное такси. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Дзержинского. Как рассказал полицейским водитель маршрутки, он довез мужчину до конечной остановки, однако тот отказался выходить.
- Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Когда водитель вышел из салона, чтобы позвать на помощь, пассажир воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, завел двигатель и уехал, - сообщили в полиции.
По горячим следам микроавтобус обнаружили на улице Днепропетровской и задержали находившегося в салоне подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. На него завели уголовное дело по статье«Неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Пьяный калининградец угнал маршрутку.Инцидент произошел на улице Дзержинского.