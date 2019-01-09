2019-01-09T11:34:02+03:00
Общество

Пьяный калининградец угнал маршрутку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пьяный пассажир угнал маршрутное такси. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. Как рассказал полицейским водитель маршрутки, он довез мужчину до конечной остановки, однако тот отказался выходить.

- Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Когда водитель вышел из салона, чтобы позвать на помощь, пассажир воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, завел двигатель и уехал, - сообщили в полиции.

По горячим следам микроавтобус обнаружили на улице Днепропетровской и задержали находившегося в салоне подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. На него завели уголовное дело по статье«Неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пьяный калининградец угнал маршрутку.Инцидент произошел на улице Дзержинского.

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