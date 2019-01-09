Калининградка отсудила свыше 80 тысяч с салона красоты за неоказанные услуги
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда отсудила у салона красоты свыше 80 тысяч рублей за неоказанные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Женщина весной прошлого года взяла в банке кредит на восстановление кожи лица в клинике ООО «Эстетика Красоты». Однако летом клиника закрылась и косметические процедуры не были проведены. Калининградка потребовала назад свои деньги, однако не получила их и обратилась в суд.
Ленинградский районный суд решил взыскать с ООО «Эстетика красоты» в пользу R. денежные средства в размере 50 489,90 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 27 744,95 рублей.