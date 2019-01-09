2019-01-09T11:38:18+03:00
Общество

Калининградка отсудила свыше 80 тысяч с салона красоты за неоказанные услуги

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жительница Калининграда отсудила у салона красоты свыше 80 тысяч рублей за неоказанные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Женщина весной прошлого года взяла в банке кредит на восстановление кожи лица в клинике ООО «Эстетика Красоты». Однако летом клиника закрылась и косметические процедуры не были проведены. Калининградка потребовала назад свои деньги, однако не получила их и обратилась в суд.

Ленинградский районный суд решил взыскать с ООО «Эстетика красоты» в пользу R. денежные средства в размере 50 489,90 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 27 744,95 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советске в 2019 году планируется расселить 9 аварийных домов
В центре Калининграда напали на мужчину и отобрали у него куртку и телефон
В «Храброво» прокомментировали инцидент с эскалатором
Полиция: В результате наезда на световую опору на ул. Портовой пострадали два ребенка
В «Храброво» калининградец украл забытую при досмотре барсетку
Транспортные полицейские задержали калининградца с марихуаной и гашишем
Эксперт: Транзит газа в Калининград через Литву не прекратится
В Калининграде работает горячая линия по вопросам вывоза мусора
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего мужчины на съемной квартире
В Калининграде случился пожар в садовом товариществе на ул. Катина
Свыше 99 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники в Литву и Польшу
Под Правдинском «Опель» врезался в дерево: водитель госпитализирован
Пьяный калининградец угнал маршрутку