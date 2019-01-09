Свыше 99 тысяч калининградцев выезжали на новогодние праздники в Литву и Польшу

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:50:25+03:00

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С 30 декабря 2018 года по 8 января этого года из Калининградской области в Литву и Польшу выехали 99 361 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 89 812 физических лиц.

- Основная нагрузка по пропуску легковых автомобилей и граждан традиционно пришлась на таможенный пост МАПП «Мамоново-II», расположенный на российско-польском участке границы: за 10 праздничных дней через него в обе стороны проследовало в общей сложности 50 052 гражданина и 16 817 «легковушек», - сообщили в пресс-службе областной таможни.

В прошлом году за этот же период времени из области выехали 100 652 человек, въехали - 84 718 человек.