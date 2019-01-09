В Калининграде случился пожар в садовом товариществе на ул. Катина

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:49:58+03:00

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В минувший понедельник 8 января пожарные по тревоге выезжали в садовое общество «Золотой Петушок» в Центральный район Калининграда.

На часах было 15:15 когда поступило сообщение о пожаре на улице Катина. Там полностью сгорело нежилое одноэтажное строение. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, силами сотрудников пожарной охраны было спасено рядом стоящее деревянное здание.

О пострадавших не сообщается.