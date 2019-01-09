В Калининграде случился пожар в садовом товариществе на ул. Катина
Пожарным удалось предотвратить распространение огня на деревянные строения
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувший понедельник 8 января пожарные по тревоге выезжали в садовое общество «Золотой Петушок» в Центральный район Калининграда.
На часах было 15:15 когда поступило сообщение о пожаре на улице Катина. Там полностью сгорело нежилое одноэтажное строение. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, силами сотрудников пожарной охраны было спасено рядом стоящее деревянное здание.
О пострадавших не сообщается.