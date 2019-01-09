2019-01-09T12:08:52+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 47-летнего мужчины на съемной квартире

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержан подозреваемый в убийстве 47-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как ранее писала «Комсомолка», тело мужчины обнаружили на съемной квартире в Ленинградском районе. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний житель Светлого.

По версии следствия, мужчины вдвоем находились в квартире потерпевшего, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта светловчанин избил приятеля и задушил его шарфом. После этого он похитил банковские карты, телевизор и мобильный телефон и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе СК.

Подозреваемый в убийстве уже признал вину, его арестовали и водворили в СИЗО.

- По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

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