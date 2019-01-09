В Калининграде работает горячая линия по вопросам вывоза мусора

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области работает круглосуточная горячая линия для жалоб на не вывезенный мусор. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

О нарушении санитарных норм и графиков вывоза мусора жители региона могут сообщать по круглосуточной горячей линии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами – 920-889; 312-410.

Напомним, с 1 января 2019 года услугу по вывозу, размещению, обработке и утилизации бытового мусора для граждан и юридических лиц на территории области начал оказывать региональный оператор. Таким оператором по результатам торгов стало государственное предприятие «Единая система обращения с отходами».