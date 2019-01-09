Эксперт: Транзит газа в Калининград через Литву не прекратится

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:35:18+03:00

По словам генерального директора российского Института национальной энергетики, поставки транзитного газа дешевле примерно в три раза

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Россия не прекратит транзит газа через Литву в Калининград после начала работы терминала сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора российского Института национальной энергетики Сергея Правосудова.

- Транзит никогда не прекратится, если не будет войны или жестких санкций, - заявил Правосудов. - Терминал построен для подстраховки, никто не собирается прекращать транзит.

По словам Правосудова, поставки транзитного газа дешевле примерно в три раза.

- Это та же история, как в европейских странах, где терминалы СПГ загружены на 25%. Этот, я думаю, не будет загружен даже на 25%, - добавил он.

Напомним, во вторник 8 января в Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский». Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 миллиарда кубометров в год.