Транспортные полицейские задержали калининградца с марихуаной и гашишем

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:48:14+03:00

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В Калининграде задержали мужчину по подозрению в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

22-летнего мужчину задержали вблизи железнодорожных путей. В ходе личного досмотра у молодого человека нашли и изъяли 37 граммов марихуаны и 10 граммов гашиша. Наркотики курьер он планировал передать приятелю.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Пособничество в незаконном приобретении, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенного в крупном размере», ему грозит до 3 лет лишения свободы.