2019-01-09T12:53:37+03:00
Общество

В «Храброво» калининградец украл забытую при досмотре барсетку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В калининградском аэропорту «Храброво» по горячим следам раскрыли кражу личных вещей пассажира. Об этом сообащет пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

К полицейским обратился пассажир рейса Калининград-Москва и сообщил, что лишился барсетки с деньгами. Как оказалось, мужчина во время прохождения предполетного досмотра забыл сумку около рамки меьалодетектора. Однако на нее обратил внимание 30-летний калининградец

- В надежде, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал барсетку себе. В мужской сумочке его ждали банковские карты и 10 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

На мужчину в итоге завели уголовное дело по статье «Кража».

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