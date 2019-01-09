2019-01-09T13:00:26+03:00
Общество

Полиция: В результате наезда на световую опору на ул. Портовой пострадали два ребенка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В УМВД по Калининградской области уточнили информацию о ДТП на улице Портовой в Калининграде.

Напомним, накануне утром водитель «Хендая» при съезде с эстакадного моста не справился с управлением и врезался в световую опору. Первоначально сообщалось, что в ДТП пострадал 4-летний ребенок, позже выяснилось, что в салоне находился второй ребенок. Его возраст не уточняется.

- Госавтоинспекция напоминает, что осадки в виде снега или дождя значительно снижают коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием, что удлиняет тормозной путь и может привести к ДТП. В условиях выпадения осадков инспекторы призывают водителей обратить особое внимание на соблюдение установленного скоростного режима, бокового интервала и дистанции между автомобилями, снижать скорость перед пешеходными переходами и вблизи возможного появления людей, - сообщили в пресс-службе УМВД.

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