2019-01-09T13:11:54+03:00
Происшествия

В центре Калининграда напали на мужчину и отобрали у него куртку и телефон

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Горького. 57-летний мужчина выпивал со своим знакомым, которые затем достал нож, порезал ему руку и забрал куртку и мобильный телефон.

Ориентировки на злоумышленника были направлены всем патрульным нарядам.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе обыска у злоумышленника было изъято имущество потерпевшего, а также нож со следами крови, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый в разбое задержан и помещен в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», а это до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти тысяча школьников станцевали на Кадетском балу в Калининграде
В Калининградской области с начала года в пожарах уже погибло 3 человека
Жители Правдинска украли ограду с кладбища, чтобы сдать ее в металлолом
В Калининградской области в 2018 году электрички перевезли 3,9 млн пассажиров
Стритфуд в Калининграде проработает до старого Нового года
Региональный оператор не заметил мусорного коллапса на улицах Калининграда
На новогодних каникулах в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
Областной бюджет выделит 20 млн рублей на покупку контейнеров для мусора
В Калининграде на пушкинском вечере выступит потомок декабриста Торсона
Бывший главный тренер «Балтики» намерен требовать компенсацию за увольнение
В Калининграде двое отморозков избили и ограбили пенсионеров
Зоолог просит калининградцев не торопиться с сообщениями о беременности спасенной оленихи