В центре Калининграда напали на мужчину и отобрали у него куртку и телефон

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:11:54+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Горького. 57-летний мужчина выпивал со своим знакомым, которые затем достал нож, порезал ему руку и забрал куртку и мобильный телефон.

Ориентировки на злоумышленника были направлены всем патрульным нарядам.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе обыска у злоумышленника было изъято имущество потерпевшего, а также нож со следами крови, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый в разбое задержан и помещен в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», а это до 10 лет лишения свободы.