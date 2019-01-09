В Советске в 2019 году планируется расселить 9 аварийных домов

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:12:51+03:00

По словам мэра города, аварийными здания были признаны еще до 1 января 2012 года

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В мэрии города Советска прошло первое после новогодних праздников оперативное совещание. Среди основных задач, которые стоят перед муниципалитетом в этом году, глава города Николай Воищев назвал расселение аварийных домов.

- Вначале обсудили основные задачи, которые стоят перед нами в новом году, - сообщил Воищев на своей персональной странице в фейсбуке. - Это участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (в этом году планируем переселить 9 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года).

Рассматривая другие вопросы, Воищев заявил, что муниципалитет намерен принять участие в международных проектах «Россия – Литва» и «Россия – Польша», заняться капитальным ремонтом стадиона «Красная звезда» и развитием в муниципалитете музейно-культурного пространства. Напомним, что в конце прошлого года была уволена директор музея истории города Советска Анжелика Шпилева.