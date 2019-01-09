2019-01-09T13:33:57+03:00
Общество

Калининградская прокуратура согласовала 1328 проверок бизнеса в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура Калининградской области согласовала сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в прокуратуру поступил 51 проект планов проверок, в них было включено 2492 проверки. Наибольшее число проверок планировали провести Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ГИБДД и министерство образования области.

Однако в ходе изучения обоснованности проверок, из плана были исключены 1164 проверки, это 46,7% об общего числа проверок.

- Основными причинами отклонения проверок являлось отсутствие достаточного обоснования для включения проверок в план, отсутствие разработанных и утверждённых критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности, включение проверок в отношении хозяйствующих субъектов, прекративших свою деятельность либо находящихся в стадии ликвидации, - заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

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