Алиханов представит основные направления региональной инвестиционной политики

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:49:16+03:00

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В четверг, 10 января, состоится заседание Совета по улучшению инвестиционного климата Калининградской области. как сообщает пресс-служба регионального праивтельства, центральным событием заседания станет инвестиционное послание губернатора Антона Алиханова.

- В докладе Антона Алиханова будут обозначены основные приоритеты региональной инвестиционной политики, подведены итоги и озвучены дальнейшие планы работы в сфере экономического развития территории, поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, - сообщили в пресс-службе правительства области.