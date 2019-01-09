Калининградца будут судить за «отмывание» 2 млн рублей от продажи наркотиков

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:55:36+03:00

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по «отмыванию» доходов от продажи наркотиков на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Летом прошлого года шестеро мужчин организовали сеть сбыта карфентанила через систему «закладок». Расчеты с покупателями они вели через электронные кошельки.

В июне 2018 года они были задержаны. В ходе расследования сотрудники УМВД установили электронные кошельки, на которые организатору преступной группы перечислялись деньги, а также банковские счета, через которые он выводил их, придавая видимость законности происхождения денег. По версии полицейских, злоумышленник «отмыл» 2 миллиона 94 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере.